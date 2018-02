POL-TUT: (Donaueschingen) Heftiger Auffahrunfall an der Anschlussstelle Bundesstraße B 27/Donaueschingen Mitte fordert 14.000 Euro Schaden

Donaueschingen, B 27, Donaueschingen-Mitte (ots) - Rund 14.000 Euro Sachschaden hat ein heftiger Auffahrunfall gefordert, der sich am Montagmorgen, gegen 06.50 Uhr, an der Anschlussstelle Bundesstraße 27, Donaueschingen-Mitte, im Bereich der Einmündung auf die Pfohrener Straße (Kreisstraße 5756) ereignet hat. Eine 23-jährige Fahrerin eines 5er BMW´s wollte von der B 27 auf die Pfohrener Straße abbiegen. Hierbei war die junge Autofahrerin unachtsam und prallte in das Heck eines Audis, dessen Fahrer - ebenfalls von der B 27 kommend - bereits an der Einmündung verkehrsbedingt wartete. Personen kamen nicht zu Schaden. Beide Autos waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

