POL-TUT: (Oberndorf am Neckar) Mehrere Sachbeschädigungen durch Graffiti

Oberndorf am Neckar (ots) - In der Zeit zwischen Mittwoch und Sonntag ist es zu verschiedenen Sachbeschädigungen durch Graffiti-Schmierereien gekommen. Die Täter verschmierten in der Rosenfelder Straße einen Autoanhänger mit einem schwarzen Stift. In unmittelbarer Nähe besprühten die Schmierfinken eine Stützmauer mit schwarzer Farbe. An der Einmündung Tal-/Bahnhofstraße verunstalteten die Täter gleichfalls eine Stützmauer. In der Unterführung in Richtung Sägewerksstraße besudelten die Täter eine Warnbake. Hinweise nimmt das Polizeirevier Oberndorf (Tel.: 07423 8101-0) entgegen.

