POL-TUT: (Gosheim) Opferstock aufgebrochen

Gosheim (ots) - Unbekannte Täter haben in der Nacht zum Sonntag den Opferstock in der Längenbergkapelle aufgebrochen. Die Ganoven stemmten mit einem Werkzeug das Schloss auf und entwendeten Bargeld in Höhe von rund 30 Euro. Die Höhe des verursachten Sachschadens ist noch nicht bekannt. Hinweise zur Tat nimmt das Polizeirevier Spaichingen (Tel.: 07424 9318-0) entgegen.

Rückfragen bitte an:



Harri Frank

Polizeipräsidium Tuttlingen

Telefon: 07461 941-113

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell