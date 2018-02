Trossingen (ots) - Ein unbekannter Täter hat in der Zeit zwischen Samstag, 21.30 Uhr, und Sonntag, 11 Uhr, in der Straße "Am Kälberrain" die Scheibe an einem Auto eingeschlagen. Aus dem Innern des Fahrzeuges entwendete der Dieb einen Mischpult mit vier Mikrophonen, ein Mobiltelefon und den Geldbeutel des Autobesitzers. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt.

