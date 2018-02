POL-TUT: (Tuttlingen) Rote Ampel übersehen - 20.000 Euro Sachschaden

Tuttlingen (ots) - Ein 42-jähriger Mercedes-Fahrer hat am Sonntag, gegen 13.35 Uhr, an der Kreuzung Stuttgarter Straße / Untere Hauptstraße eine rote Ampel übersehen und rund 20.000 Euro Sachschaden verursacht. Der 42-Jährige war auf der Stuttgarter Straße in Richtung Nendingen unterwegs. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß mit einem Nissan einer 60-jährigen Frau. Beide Unfallbeteiligten blieben unverletzt.

