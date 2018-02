POL-TUT: (Triberg im Schwarzwald, Parkplatz "Adelheid") Scheibe an einem Auto eingeschlagen und Handtasche entwendet

Triberg im Schwarzwald, Parkplatz "Adelheid" (ots) - Am Sonntagnachmittag, in der Zeit zwischen 13.00 Uhr und 16.45 Uhr, hat ein unbekannter Täter auf dem Parkplatz "Adelheid" am Zugang der Triberger Wasserfälle an der Bundesstraße 500 an einem Kleintransporter des Typs Peugeot Partner eine Scheibe an der Fahrertüre eingeschlagen und aus dem Auto eine Handtasche entwendet. Die Polizei Triberg (07722 1014) hat Ermittlungen wegen schweren Diebstahls eingeleitet und nimmt sachdienliche Hinweise entgegen. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei: lassen Sie keine Wertgegenstände - zumindest nicht sichtbar - in einem abgestellten Fahrzeug zurück.

