POL-TUT: (Tuningen) Unfallflucht in der Hochfirststraße - Polizei bittet um Hinweise

Tuningen (ots) - Vermutlich beim Ein- oder Ausparken ist ein unbekannter Autofahrer im Zeitraum vom vergangenen Donnerstag bis Sonntagvormittag gegen die Fahrzeugfront eines in der Hochfirststraße abgestellten Ford Fiestas gefahren. Ohne sich um den entstandenen Schaden an dem Ford in Höhe von etwa 2000 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Nun ermittelt die Polizei Schwenningen (07720 8500-0) wegen der begangenen Unfallflucht und bittet um sachdienliche Hinweise zum Verursacher.

