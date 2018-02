POL-TUT: (VS-Villingen) 5000 Euro Schaden nach Auffahrunfall in der Donaueschinger Straße

VS-Villingen (ots) - Zu einem Auffahrunfall und einem dabei entstandenen Sachschaden an drei beteiligten Autos in Höhe von rund 5000 Euro ist es am Sonntagnachmittag, kurz vor 16 Uhr, in der Donaueschinger Straße gekommen. Auf der Fahrt in Richtung Stadtmitte mussten mehrere Autos an der Abzweigung zur Bahnhofstraße verkehrsbedingt anhalten. Ein nachfolgender Fahrer eines 5er BMW´s reagierte zu spät und prallte in das Heck eines bereits vor ihm stehenden VW Golfs. Zudem stieß der BMW-Fahrer noch leicht mit einem VW Polo zusammen. Personen wurden bei dem Unfall nicht verletzt.

Rückfragen bitte an:



Dieter Popp

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-115

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell