POL-TUT: (Seedorf) Einbruch in Bäckereifiliale - Tresor fehlt

Seedorf (ots) - Bei einem Einbruch in die Bäckereifiliale beim Netto-Markt in Seedorf haben die unbekannten Täter den Tresor mitgenommen.

Die Eindringlinge versuchten zunächst, eine Tür zur Filiale aufzuhebeln. Nachdem dies nicht gelang, brachen sie die Türverglasung heraus und schlüpften ins Innere. Aus der Bäckerei entwendeten die Unbekannten den Tresor, der in einem Nebenraum am Boden befestigt war. Sie wuchteten ihn gewaltsam aus der Verschraubung. Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

Rückfragen bitte an:



Thomas Kalmbach

Polizeipräsidium Tuttlingen

Telefon: 07461 941-114

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell