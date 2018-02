POL-TUT: (Albstadt-Ebingen) Renault Twingo brennt

Albstadt-Ebingen (ots) - Ein schon älterer Renault Twingo ist am Sonntagmorgen in der Lautlinger Straße in Brand geraten.

Der 60-jährige Twingofahrer fuhr gegen 11.10 Uhr stadteinwärts, als er von anderen Autofahrerern immer wieder die Lichthupe bekam und letztendlich selber Brandgeruch im Auto wahrnahm. Als er anhalten wollte, funktionierten die Bremsen des Renaults schon nicht mehr. Er lenkte seinen Kleinwagen deshalb in den nächsten Schneehaufen und brachte ihn dort zum Stehen. Zuerst brannte es nur im Motorraum. Die Flammen griffen dann auf das ganze Auto über. Die Feuerwehr löschte den Brand. An dem PKW entstand Totalschaden. Den Zeitwert des Wagens schätzt die Polizei auf etwa 800 Euro. Ursache war, den bisherigen Ermittlungen zufolge, ein technischer Defekt im Motorraum.

