POL-TUT: (Waldachtal) Ford kracht gegen Garage

Waldachtal (ots) - Zirka 18.000 Euro Sachschaden ist das Ergebnis eines Verkehrsunfalls in der Sonntagnacht, bei dem ein Ford kurz nach Tumlingen vom Schopflocher Weg abgekommen und gegen eine Garage gefahren ist.

Die 51-jährige Fahrerin des Kleinwagens fuhr gegen 1.50 Uhr auf der Gemeindeverbindungsstraße in Richtung Schopfloch. Kurz nach Tumlingen kam sie in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Garage. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 18.000 Euro. Der Ford Fiesta war stark beschädigt und musste deswegen abgeschleppt werden. Die 51-Jährige blieb unverletzt.

