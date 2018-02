POL-TUT: (Donaueschingen) 86-jährige Frau wird Opfer eines Handtaschenraubes - Zeugenaufruf

Donaueschingen (ots) - Am Sonntagmorgen hat ein unbekannter Täter einer 86-jährigen Frau in der Bahnhofstraße die Handtasche entrissen und ist dann geflüchtet.

Die 86-Jährige ging gegen 9.15 Uhr durch die Unterführung beim Bahnhof in Richtung Güterstraße. Plötzlich kam von hinten ein Mann und entriss ihr die Handtasche. Er flüchtete in Richtung Josefstraße. Die Seniorin verfolgte den Täter und sah ihn noch in die Prinz-Fritzi-Allee abbiegen. Danach verlor sie ihn aus den Augen. In der Handtasche befand sich kein Bargeld. Der Täter wird wie folgt beschrieben: 40-45 Jahre alt, um die 190 cm groß, mit kräftiger Figur, trug eine schwarze Jacke. Die Polizei sucht nach Zeugen. Wer Verdächtiges beobachtet hat und sachdienliche Hinweise geben kann wird gebeten, sich beim Polizeirevier Donaueschingen, Telefon 0771 83783 0, zu melden.

