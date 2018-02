POL-TUT: (Tuttlingen) Drei Außenspiegel abgeschlagen

Tuttlingen (ots) - Ein unbekannter Täter hat in der Nacht zum Sonntag in der Hohnerstraße an drei PKWs den jeweils linken Außenspiegel mutwillig abgeschlagen. Die Spiegel hingen nur noch am Kabel. Betroffen waren ein Opel Corsa, ein VW Passat und ein Opel Zafira. An einem Toyota Starlet verbog er zudem den Heckscheibenwischer. Es entstand Sachschaden in Höhe von zirka 500 Euro.

