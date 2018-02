POL-TUT: (Albstadt-Tailfingen) Stoppstelle nicht beachtet

Albstadt-Tailfingen (ots) - Eine 61 Jahre alte Autofahrerin hat am Samstagnachmittag die Stoppstelle an der Kreuzung Ritterstraße/Lange Straße nicht beachtet und deshalb einem Mercedes die Vorfahrt genommen.

Gegen 16.15 Uhr fuhr die 61-Jährige mit ihrem Toyota ohne auf das Stoppschild in der Ritterstraße zu achten in die Kreuzung hinein. Von links kam aus Richtung Goethestraße ein Mercedes, dessen 48-jährige Fahrerin keine Chance mehr hatte, eine Kollision zu verhindern. Die beiden PKWs stießen zusammen. Der Toyota war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 6000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Rückfragen bitte an:



Thomas Kalmbach

Polizeipräsidium Tuttlingen

Telefon: 07461 941-114

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell