POL-TUT: (Tuningen/A81) Autofahrer verletzt sich bei Auffahrunfall

Tuningen/A81 (ots) - Bei einem Auffahrunfall auf der A81 kurz vor dem Parkplatz "Sunthausen" sind am Samstagabend zwei PKWs zusammengestoßen. Einer der Unfallbeteiligten hat sich dabei leichte Verletzungen zugezogen.

Gegen 18.20 Uhr fuhr der Fahrer eines Audis auf der Überholspur in Richtung Singen. Kurz vor dem Parkplatz "Sunthausen" näherte er sich einem vor ihm fahrenden, ebenfalls überholenden Fiat. Der 28-Jährige überschätzte die Geschwindigkeit seines Vordermannes und bremste sehr spät ab. Als er merkte, dass der Wagen vor ihm deutlich langsamer fährt als angenommen und es ihm nicht mehr reicht, versuchte er nach rechts auszuweichen. Die rechte Spur war aber zu, weshalb der Audifahrer den Fahrstreifen nicht wechseln konnte und dem Fiat ins Heck fuhr. Den Audi drückte es von der Aufprallwucht nach links in die Mittelleitplanke. Anschließend schleuderte er über die gesamte Fahrbahn und landete schließlich in einem Absperrzaun neben der Autobahn. Der 56-jährige Fiatfahrer schaffte es, seinen Wagen auf dem Standstreifen anzuhalten. Er verletzte sich bei dem Unfall leicht. Beide PKWs mussten abgeschleppt werden. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 7000 Euro.

