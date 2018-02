POL-TUT: (VS-Villingen) Schlägerei in der Schlösslegasse - eine Person leicht verletzt

VS-Villingen (ots) - Bei einer Schlägerei in der Schlösslegasse am späten Samstagabend ist einer der Täter leicht verletzt worden.

Kurz nach 22 Uhr war Trubel in der Schlösslegasse. Mehrere Personen - von etwa 10 ist die Rede - gerieten sich in die Wolle, weshalb die Polizei alarmiert wurde. Als die Gesetzeshüter eintrafen, rannte eine kleinere Gruppierung in Richtung Bahnhof davon. Den bisherigen Ermittlungen zufolge gab es in einem Döner-Imbiss Zoff zwischen einem 19-Jährigen und einer mehrköpfigen Personengruppe. Letztendlich kam es zu einer Schlägerei. Der junge Mann wurde dabei leicht verletzt. Die genauen Umstände des Tathergangs und die übrigen Tatbeteiligten sind noch zu ermitteln. Die Polizei Villingen hat ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.

