POL-TUT: (Trossingen) Fünf Scheiben eingeschlagen

Trossingen (ots) - In der Nacht zum Samstag hat ein unbekannter Täter bei einer Firma in der Löhrstraße fünf kleine Fensterscheiben eingeschlagen. Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Einen Einbruchsversuch schließt die Polizei aus.

