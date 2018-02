POL-TUT: (Rottweil) Eine Leichtverletzte bei Auffahrunfall

Rottweil (ots) - An der Einmündung der Marxstraße in die Königstraße sind am Samstagabend zwei PKWs aufeinandergefahren. Dabei ist eine 59-jährige Frau leicht verletzt worden.

Kurz nach 20 Uhr wartete die 59-Jährige mit ihrem Volvo an der roten Ampel in der Marxstraße. Hinter ihr stand ein VW Golf. Dessen 21-jährige Fahrerin fuhr trotz Rotlicht an und prallte dem Volvo ins Heck. Bei dem Aufprall verletzte sich die Volvofahrerin leicht. Es entstand nur ein geringer Sachschaden.

