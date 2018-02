POL-TUT: (Vöhringen) Dachstuhlbrand in der Rottweiler Straße

Vöhringen (ots) - Wegen einer defekten Lampe ist in der Nacht zum Sonntag in der Rottweiler Straße der Dachstuhl eines Wohnhauses in Brand geraten.

Gegen 23.40 Uhr war Alarm bei der Feuerwehr. In der Rottweiler Straße brannte es im Dachgeschoß eines Wohnhauses. Die Feuerwehren aus Sulz und Vöhringen rückten mit 5 Fahrzeugen und 19 Mann Besatzung an. Bis zu ihrem Eintreffen hatte der Hausbesitzer den Brand bereits unter Kontrolle. Die Floriansjünger mussten nur noch Glutnester ablöschen.

Ursache für den Brand war ein Defekt im Kabel einer Lampe, die im Dachstuhl hing. Der dadurch entstehende Brand blieb lokal begrenzt. Es entstand Sachschaden, dessen Höhe noch nicht bekannt ist. Viel wichtiger: Es wurde niemand verletzt! Vorsorglich war auch der Rettungsdienst mit zwei Fahrzeugen und 5 Einsatzkräften vor Ort.

