POL-TUT: (Sulz) Unbekannter wirft Eier und Joghurt gegen Hauswände

Sulz (ots) - In der Nacht zum Samstag hat ein unbekannter Täter in Sulz Eier gegen die Wände von zwei Wohnhäusern geschmissen. Betroffen war ein Gebäude in der Plettenbergstraße und eins im Lichtensteinweg. Im Lichtensteinweg flog auch noch ein Joghurtbecher gegen die Fassade. Der Eierinhalt lässt sich nicht so ohne Weiteres abwaschen. Seine Entfernung wird deswegen einige Zeit in Anspruch nehmen. Ein Sachschaden wird bis dato nicht geltend gemacht.

