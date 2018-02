POL-TUT: (Horb) Ein Leichtverletzter nach Auffahrunfall

Horb (ots) - Am Samstagmorgen sind an der Einmündung der Straße Rauher Grund in die B28 zwei PKWs aufeinandergefahren. Dabei verletzte sich der Fahrer des vorne stehenden Mercedes leicht.

Kurz vor 11 Uhr stand der 45-jährige Mercedesfahrer an der roten Ampel. Von hinten kam ein VW Sharan. Dessen Fahrer passte nicht auf und fuhr dem Mercedes ins Heck. Die Aufprallwucht war so stark, dass sich der 45-Jährige verletzte und in ärztliche Behandlung musste. Nach dem Unfall konnten beide Autos wegen erheblicher Schäden nicht mehr weiterfahren. Sie wurden beide abgeschleppt. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 8000 Euro.

Rückfragen bitte an:



Thomas Kalmbach

Polizeipräsidium Tuttlingen

Telefon: 07461 941-114

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell