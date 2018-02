POL-TUT: (Eutingen im Gäu) Nach Verkehrsunfall mit Haftbefehl gesuchten Mann festgenommen

Eutingen im Gäu (ots) - Die polizeilichen Suchmaßnahmen nach einer Unfallflucht in der Stuttgarter Straße haben in der Nacht zum Sonntag zur Festnahme eines per Haftbefehl gesuchten Mannes geführt.

Am Sonntag, kurz nach 2 Uhr, krachte es in der Stuttgarter Straße. Ein PKW prallte gegen das Hauseck von Gebäude Nummer 7. Ein Mitfahrer stieg aus dem Wagen aus. Der Unfallverursacher fuhr in Richtung Ortsmitte davon.

Ein Zeuge, der den Unfall beobachtete, notierte sich das Kennzeichen des Autos und verständigte die Polizei. Das Polizeirevier Horb begann sofort, mit einer Streife nach dem geflüchteten Auto zu suchen. Die Fahndung war erfolgreich: In der Bergstraße stand der gesuchte VW Caddy. Den Fahrer samt zweitem Autoinsassen stellten die Gesetzteshüter nahe des Unfallorts. Fahrer des Wagens war ein 23-jähriger Mann aus dem Kreis Tübingen. Das Auto gehört offensichtlich seinem Bruder.

Mit im Auto saß ein 26-jähriger Beifahrer, der per Haftbefehl gesucht wird. Deswegen nahmen ihn die Beamten vorläufig fest. Bis zur Klärung des Sachverhalts bleibt er in Gewahrsam der Polizei.

An dem VW Caddy entstand ein Schaden in Höhe von zirka 5000 Euro. Der Wagen wurde von der Polizei sichergestellt und deswegen abgeschleppt.

Rückfragen bitte an:



Thomas Kalmbach

Polizeipräsidium Tuttlingen

Telefon: 07461 941-114

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell