POL-TUT: (VS-Schwenningen) Einbruch in Wohnhaus in der Kornbindstraße - Diebesgut noch nicht bekannt

VS-Schwenningen (ots) - Am Freitag, zwischen 16.30 Uhr und 23.45 Uhr, sind unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Kornbindstraße eingedrungen. Was gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt.

Die Einbrecher versuchten zuerst, zwei Fenster aufzuhebeln. Weil sie daran scheiterten, warfen sie schließlich einen Stein gegen die Verglasung der Terrassentür. Durch das entstandene Loch öffneten sie die Tür und gingen ins Haus. Was im Haus geschah, ist bislang unbekannt, weil die Bewohner nach deren Heimkehr und Feststellung des Einbruchs das Haus nicht mehr betraten, um die notwenigen polizeilichen Maßnahmen abzuwarten. An den beiden Fenstern und der Terrassentür entstand ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

