POL-TUT: (Waldmössingen) Autokratzer bei der Volksbank - Zeugen gesucht

Waldmössingen (ots) - Ein unbekannter Autokratzer hat am Freitag, zwischen 15 Uhr und 17.30 Uhr, einen vor der Volksbank-Filiale in der Vorstadtstraße stehenden Audi A3 beschädigt. Mit einem spitzen Gegenstand ritzte er Streifen in die Beifahrerseite und verursachte dadurch einen Schaden in Höhe von mindestens 1500 Euro. Der Geschädigte erstattete Anzeige wegen der Sachbeschädigung. Das Polizeirevier Schramberg sucht jetzt nach Zeugen. Wer Hinweise geben kann wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 07422 2701 0 zu melden.

