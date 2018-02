POL-TUT: (Rottweil) 18-jährige Fußgängerin wird von PKW erfasst und schwer verletzt

Rottweil (ots) - Am Freitagabend ist in der Duttenhoferstraße eine 18-jährige Fußgängerin beim Überqueren der Fahrbahn von einem VW erfasst und schwer verletzt worden.

Die 18-Jährige war kurz nach 20 Uhr mit einem Bekannten auf dem rechten Gehweg der Duttenhoferstraße zu Fuß in Richtung Neckartal unterwegs. Kurz vor dem Erreichen der Einmündung Pfisterstraße wechselte die 18-Jährige völlig überraschend und unangekündigt die Straßenseite. Im selben Moment kam von hinten ein VW angefahren. Die 33-jährige Frau am Steuer des Kleinwagens konnte nicht mehr reagieren, erfasste die 18-Jährige ungebremst und lud sie auf die Motorhaube. Danach schleuderte es die junge Frau nach vorne weg, wo sie mehrere Meter entfernt am linken Straßenrand bewusstlos liegen blieb. Nach notärztlicher Versorgung wurde die Fußgängerin mit schweren Verletzung ins Schwarzwald-Baar-Klinikum eingeliefert. Die VW-Fahrerin blieb unverletzt. Der PKW wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Rottweil sichergestellt, ein Unfallsachverständiger hinzugezogen.

Rückfragen bitte an:



Thomas Kalmbach

Polizeipräsidium Tuttlingen

Telefon: 07461 941-114

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell