POL-TUT: (Zimmern ob Rottweil) Polizei entdeckt Einbruch in Bäckereifiliale

Zimmern ob Rottweil (ots) - In der Nacht zum Samstag hat eine Streife des Polizeireviers Rottweil einen Einbruch in die Bäckereifilale beim Netto-Markt in der Rottweiler Straße entdeckt.

Die Beamten waren kurz nach 2 Uhr auf Streifenfahrt und überprüften wegen vorangegangener Einbrüche in der Raumschaft den Netto-Markt in der Rottweiler Straße. Bei der Kontrolle stellten sie am Seiteneingang zur Bäckereifiliale frische Einbruchspuren fest. Die Tür war aufgehebelt, eine zur Sicherung angebrachte Holzplatte eingedrückt. Die unbekannten Täter waren zuvor in die Filale eingedrungen und hatten die Geldkassette mit den Tageseinnahmen gestohlen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch nicht bekannt.

Rückfragen bitte an:



Thomas Kalmbach

Polizeipräsidium Tuttlingen

Telefon: 07461 941-114

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell