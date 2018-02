POL-TUT: (Hechingen) Unfallflucht auf dem ALDI-Parkplatz (Zeugenaufruf)

Hechingen (ots) - Am Freitag, zwischen 15.35 Uhr und 16.05 Uhr, ist ein unbekannter Autofahrer auf dem ALDI-Parkplatz in der Eitel-Fritz-Straße mit seinem Wagen gegen einen dort parkenden Mercedes gestoßen. Anschließend fuhr der Verursacher oder die Verursacherin davon. Am hinteren linken Kotflügel des Mercedes entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 500 Euro. Das Polizeirevier Hechingen hat Ermittlungen wegen Fahrerflucht eingeleitet. Es werden Zeugen des Unfalls gesucht, die sich unter der Rufnummer 07471 9880 0 melden können.

