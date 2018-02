POL-TUT: (Albstadt) Lastwagen prallt beim Rückwärtsfahren gegen VW - Fahrer flüchtet - Polizei sucht Zeugen

Albstadt (ots) - Am Freitag, gegen 14 Uhr, ist ein Lkw in der Tulpenstraße im Bereich des Stadions Lichtenbol beim Rückwärtsfahren gegen einen dahinter wartenden PKW geprallt. Danach hat der Lastwagenfahrer die Fahrt fortgesetzt. Der Polizeiposten Tailfingen ermittelt wegen Fahrerflucht und sucht Zeugen.

Der bislang unbekannte LKW-Fahrer hielt im Bereich des Stadions vor der abknickenden Vorfahrt Tulpenstraße/Ob dem Kieseltal zunächst an. Danach stieß er einige Meter zurück. Dabei übersah der Mann einen hinter seinem LKW wartenden PKW. Der Lastwagen prallte gegen die Fahrzeugfront des VWs und schob ihn einige Meter zurück. Danach gab der Fahrer des LKWs wieder Gas und fuhr in Richtung Industriegebiet Lichtenbol davon. An dem VW entstand Sachschaden. Zur Schadenshöhe gibt es bisher keine Informationen.

Der Lastwagen wurde von einer bisher nicht bekannten Zeugin verfolgt. Diese Frau ist für die Unfallermittler von besonderer Bedeutung. Sie und alle anderen Augenzeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Tailfingen, Telefon 07432 984314 0, in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Thomas Kalmbach

Polizeipräsidium Tuttlingen

Telefon: 07461 941-114

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell