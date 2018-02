POL-TUT: (VS-Villingen) Staubsaugerautomat aufgebrochen - Polizei bittet um Hinweise

VS-Villingen (ots) - Am Mittwoch, gegen 22.30 Uhr, ist es auf dem Gelände einer Tankstelle in der Vöhrenbacher Straße zu einem Aufbruch gekommen. Zwei männliche Täter, beide etwa 1,8 Meter groß und mit Kapuzen bekleidet, hebelten die Tür an einem Staubsaugerautomat auf und entnahmen daraus Bargeld in Höhe von etwa 70 Euro. Die Polizei in Villingen (07721 601-0) nimmt hierzu Hinweise entgegen.

