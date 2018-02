POL-TUT: (Vöhrenbach - Hammereisenbach-Bregenbach, Landesstraße 172) Glatteisunfall fordert zwei schwer verletzte Personen

Vöhrenbach - Hammereisenbach-Bregenbach, Landesstraße 172 (ots) - Zwei schwer verletzte Personen und rund 14.000 Euro Sachschaden sind die Folgen eines heftigen Unfalls im Begegnungsverkehr, der sich am Freitag, gegen 11 Uhr, zwischen Vöhrenbach und Wolterdingen auf der Landesstraße 172 ereignet hat. Ein 34-jähriger Fahrer eines Audi A6 war an diesem späten Vormittag von Vöhrenbach in Richtung Wolterdingen unterwegs. Zu Beginn einer Linkskurve geriet der Audi-Fahrer kurz vor Bregenbach auf einem teilweise winterglatten Straßenstück der L 172 ins Rutschen. Der Wagen kam dabei auf die Gegenfahrbahn und prallte frontal mit einem just in diesem Moment entgegenkommenden Mercedes der B-Klasse eines 62-jährigen Autofahrers zusammen. Bei dem Unfall wurden beide Autofahrer schwer verletzt. Nach einer Erstbehandlung durch die mit einem Notarzt eintreffenden Rettungskräfte wurden die Verletzten in das Schwarzwald-Baar Klinikum gebracht. Auch die Feuerwehr Vöhrenbach war mit vier Fahrzeugen und 12 Mann bei dem Unfall eingesetzte. Ein Abschleppdienst übernahm die Bergung und den Abtransport der beiden nicht mehr fahrbereiten Autos. Während der Unfallaufnahme musste die L 172 im Bereich der Unfallstelle bis etwa 13.15 Uhr gesperrt werden. Der Durchgangsverkehr wurde örtlich umgeleitet.

