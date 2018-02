POL-TUT: (Oberndorf am Neckar) Peugeot überschlagen

Oberndorf am Neckar (ots) - Am Donnerstag ist gegen 16.25 Uhr eine 18-jährige Autofahrerin auf der Landesstraße 419 zwischen Waldmössingen und Beffendorf von der Straße abgekommen. Die junge Frau geriet zunächst wegen einer Schneeverwehung ins rechtet Bankett. Anschließend übersteuerte die Fahranfängerin den Kleinwagen und stürzte anschließend die Straßenböschung hinab. Hierbei überschlug sich der Peugeot. Die 18-Jährige wurde zur Untersuchung ins Klinikum eingeliefert. An dem Kleinwagen entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 500 Euro.

