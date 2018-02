POL-TUT: (VS-Schwenningen) Reifen zerstochen - Polizei bittet um Hinweise

VS-Schwenningen (ots) - Bereits am Dienstag, im Zeitraum von 07.00 Uhr bis 19.00 Uhr, hat ein unbekannter Täter die beiden rechten Reifen an einem roten Audi A1 zerstochen. Der Audi parkte in der Bert-Brecht-Straße im Bereich der Neckarpresse. Der entstandene Schaden ist bislang nicht bekannt. Das Polizeirevier Schwenningen (07720 8500-0) nimmt zu der Sachbeschädigung Hinweise entgegen.

