POL-TUT: (Überauchen - Klengen, Kreisstraße 5712) Nach Frontalzusammenstoß zwei verletzte Personen und 9000 Euro Schaden

Überauchen - Klengen, Kreisstraße 5712 (ots) - Ein 72-Jähriger hat am Donnerstag, gegen 13.30 Uhr, mit seinem VW Polo einen Verkehrsunfall verursacht. Der VW-Fahrer fuhr auf der Essey-Les-Nancy-Straße von Überauchen nach Klengen. Etwa 50 Meter nach dem Ortseingangsschild Klengen geriet er aus unbekannter Ursache auf die Gegenspur und stieß dort frontal in das Auto einer entgegenkommenden 52-Jährigen. Beide Autofahrer wurden durch den Zusammenstoß verletzt. Ein Krankenwagen brachte die Verletzten in das Schwarzwald-Baar-Klinikum. Um die total beschädigten Autos kümmerte sich ein Abschleppdienst. Der Unfallschaden wird auf rund 9000 Euro geschätzt.

