POL-TUT: (VS-Villingen) Diebstahl aus Baustoffhandel - Zeugen gesucht

VS-Villingen (ots) - Ein unbekannter Täter hat am Donnerstag, gegen 17.45 Uhr, mehrere Artikel aus einem Baustoffhandel in der Berliner Straße gestohlen. Hierzu schnitt der Täter im Außenbereich des Handels ein Loch in den Maschendrahtzaun. Durch das Zaunloch entnahm der Unbekannte die Artikel, die er zuvor dort deponiert hatte. Der entstandene Diebstahlschaden beläuft sich auf etwa 250 Euro. Das Polizeirevier Villingen (07721 601-0) bittet um Hinweise zu verdächtigen Personen und Fahrzeugen.

