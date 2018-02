POL-TUT: (Spaichingen) Einbruch in Bäckerei

Spaichingen (ots) - Unbekannte Täter sind in der Nacht zum Freitag in eine Bäckerei in der Europastraße eingebrochen. Die Eindringlinge stemmten die Eingangstür auf und verschafften sich so Zutritt in den Verkaufsraum. Aus einer Kasse entwendeten die Täter mehrere hundert Euro Bargeld. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen zu Personen oder Fahrzeugen nimmt das Polizeirevier Spaichingen (Tel.: 07424 9318-0) entgegen.

