POL-TUT: (VS-Schwenningen) Vor B33 von der Straße gerutscht - 12.000 Euro Schaden

VS-Schwenningen (ots) - Wegen Straßenglätte ist am Dienstagmorgen ein Autofahrer mit seinem BMW zwischen Marbach und der B33, kurz vor der Bundesstraße, ins Rutschen geraten und in den Leitplanken gelandet.

Der 27-Jährige fuhr kurz vor 9 Uhr vom Zollhaus her kommend auf die B33 zu. In der Linkskurve davor geriet er wegen Straßenglätte ins Schleudern, kam auf die Gegenspur und rutschte in die Leitplanken. An seinem BMW entstand Sachschaden in Höhe von zirka 11.000 Euro. Den Schaden an den Leitplanken beziffert die Polizei auf etwa 1000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Rückfragen bitte an:



Thomas Kalmbach

Polizeipräsidium Tuttlingen

Telefon: 07461 941-114

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell