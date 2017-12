POL-TUT: (Horb) Einbruch beim TÜV

Horb (ots) - Zwischen Freitag und Montag hat ein unbekannter Täter versucht, beim Horber TÜV einzubrechen. Der Gauner zetrümmerte ein Fenster an der Halle, nachdem er das heruntergelassene Rollo hochgeschoben hatte. Eingestiegen ist der Täter jedoch nicht. So blieb es bei einem Sachschaden in Höhe von zirka 300 Euro.

