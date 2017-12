POL-TUT: (Loßburg) Motorradfahrer stürzt an Heiligabend

Loßburg (ots) - Am Kreisverkehr 24 Höfe ist am Heiligabend ein Motorradfahrer gestürzt und hat sich verletzt.

Der 47-Jährige fuhr von Peterzell kommend in Richtung Loßburg. Am Kreisverkehr 24 Höfe kam er aus bisher unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab. Er überfuhr die Mittelleitinsel, kam ins Schleudern und prallte gegen ein Verkehrsschild. Sein Motorrad blieb an dem Schild liegen. Der Mann verletzte sich bei dem Sturz. Ein Rettungswagen brachte ihn ins Krankenhaus nach Freudenstadt. Am Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von zirka 5000 Euro.

Rückfragen bitte an:



Thomas Kalmbach

Polizeipräsidium Tuttlingen

Telefon: 07461 941-114

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell