POL-TUT: (Meßstetten) Zwei Glätteunfälle zwischen Hossingen und Tieringen enden auf dem Autodach

Meßstetten (ots) - Bei zwei Verkehrsunfällen am ersten Weihnachtstag wegen glatter Fahrbahn zwischen Hossingen und Tieringen sind beide Autos auf dem Dach gelandet.

Gegen 11.30 Uhr verlor eine Autofahrerin auf ihrer Fahrt in Richtung Tieringen wegen der Glätte die Kontrolle über ihren Pkw und kam in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab. Ihr Wagen überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Die Frau verletzte sich leicht und wurde von der Rettung ins Zollernalb-Klinikum Balingen gebracht. Ihre Mitfahrerin blieb unverletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von zirka 5000 Euro. Das Auto wurde von einem Abschlepper geborgen.

Am Nachmittag, gegen 15.20 Uhr, erwischte es eine weitere Frau, die in Richtung Hossingen fuhr. In einer Senke kam sie trotz niedriger Geschwindigkeit in einer Linkskurve von der Kreisstraße ab. In der angrenzenden steilen Böschung kippte der Peugeot aufs Dach. Die Fahrerin verletzte sich leicht. Ein Sanka brachte sie zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus. Auch in diesem Fall war ein Abschleppdienst von Nöten. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf ungefähr 3000 Euro.

