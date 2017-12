POL-TUT: (Oberndorf am Neckar - Bochingen) Einbruch auf dem Gelände der Kreismülldeponie

Oberndorf am Neckar - Bochingen (ots) - In der Zeit von Sonntagvormittag bis Montagmorgen sind unbekannte Täter auf das umzäunte Gelände der Kreismülldeponie an der Straße "Im Vogelloch" in Bochingen eingedrungen und haben dann einen Aufenthaltscontainer der dort Beschäftigten aufgebrochen. Ob die Unbekannten etwas aus dem Container erbeuten konnten, steht noch nicht fest. Die Polizei Oberndorf (07423 8101-0) hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet und bittet um Hinweise.

