POL-TUT: (Zimmern ob Rottweil) Unbekannte beschädigen in der Horgener Straße und "Im Wasen" über 10 geparkte Fahrzeuge - Polizei bittet dringend um Hinweise

Zimmern ob Rottweil (ots) - "Wohin nur mit der ganzen ach so mutigen Kraft und dem vorhandenen Übermut..." - Unbekannte Täter haben in den frühen Morgenstunden des ersten Weihnachtsfeiertages über 10 geparkte Autos in der Horgener Straße und in der Straße "Im Wasen" mutwillig beschädigt. Vorwiegend zerstachen die Unbekannten an den abgestellten Wagen unterschiedlicher Hersteller und an einem Anhänger aller Reifen. Teilweise wurden die zu beiden Straßenseiten abgestellten Autos auch zerkratzt. Die Polizei Rottweil (0741 477-0) ermittelt nun wegen den unsinnigen Sachbeschädigungen und sucht dringend Zeugen.

