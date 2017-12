POL-TUT: (Bitz, Luftsportverein Albstadt-Degerfeld) In Wohnwagen eingebrochen und Laptop entwendet

Bitz, Luftsportverein Albstadt-Degerfeld (ots) - Unbekannte Täter sind im Zeitraum von Sonntag, 17.12., bis Samstag, 23.12., auf dem Gelände des Luftsportvereins Albstadt-Degerfeld gewaltsam in einen Wohnwagen eingedrungen und haben daraus einen Laptop entwendet. Mit einer Axt schlugen die Unbekannten die Türe des Wohnwagens ein und verschafften sich so Zutritt in den abgestellten Wagen. Nach dem Eindringen durchsuchten die Täter den Wohnanhänger und erbeuteten dabei einen Laptop der Marke Optimum. Bei der Tat richteten die Unbekannten Sach- und Diebstahlsschaden in Höhe von rund 1500 Euro an. Die Polizei Albstadt (07432 955-0) hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet und nimmt sachdienliche Hinweise entgegen.

