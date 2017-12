POL-TUT: (Freudenstadt) Jugendliche werfen Warn-Absperrung um und zertrümmern so Schaufensterscheibe eines Feinkostladens in der Loßburger Straße - Polizei sucht Zeugen

Freudenstadt (ots) - Aus Blödsinn eine Warn-Absperrung umgeworfen und so eine Schaufensterscheibe eines Feinkostladens zertrümmert haben bisher unbekannte und vermutlich jugendliche Täter am Samstagabend, gegen 22.50 Uhr, in der Loßburger Straße. Die Jugendlichen waren an diesem Abend auf der Loßburger Straße in Richtung Straßburger Straße unterwegs, als sie sich aus Blödsinn an einer Warnbake an der Ecke Loßburger Straße und Reichsstraße zu schaffen machten und diese umwarfen. Die umgeworfene Absperrung kippte gegen eine Schaufensterscheibe eines Feinkostladens und zertrümmerte diese. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von rund 3.500 Euro. Anschließend flüchteten die Unbekannten. Da die Loßburger Straße zur Tatzeit noch belebt gewesen sein dürfte, hofft die Polizei Freudenstadt (07441 536-0) nun auf Zeugen und bittet um entsprechende Hinweise.

Rückfragen bitte an:



Dieter Popp

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-115

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell