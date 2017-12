POL-TUT: (Trossingen) Die seit Freitag vor einer Woche vermisste Karolina Zaren-Grandovec tot bei Trossingen aufgefunden

Trossingen (ots) - Die seit Freitag vor einer Woche aus Trossingen vermisste 77-jährige Karolina Zaren-Grandovec (wir berichteten) ist am Samstagvormittag von einer Spaziergängerin leblos auf einem freien Feld in der Nähe der Verlängerung des Solwegs entdeckt worden. Der eintreffende Notarzt konnte nur noch den Tod der gesuchten Frau feststellen. Hinweise auf eine Fremdeinwirkung ergaben sich nicht. Vermutlich war die 77-Jährige bereits in der Nacht von Mittwoch, 13.12., - Nachbarn hatten die Frau am Mittwochabend, gegen 17 Uhr, letztmals lebend gesehen - auf Donnerstag, 14.12., während eines vorgenommenen Spazierganges aufgrund der vor einer Woche vorherrschenden kalten Temperaturen und dem dann folgenden heftigen Schneefall verstorben. Angehörige hatten die 77-Jährige am Freitagvormittag, 15.12., bei der Polizei Trossingen als vermisst gemeldet, nachdem diese nicht - wie sonst täglich - am Donnerstag angerufen hatte. Umfangreiche Suchmaßnahmen mit Spürhunden und einem Polizeihubschrauber noch am Freitag waren ergebnislos verlaufen und wurden durch den dann einsetzenden heftigen Schneefall erschwert.

