POL-TUT: (Rottweil) Unbekannter Täter beschädigt in der Hochmaiengasse mit Fußtritten abgestelltes Auto und zertrümmert Scheibe eines Hut- und Accessoire-Ladens

Rottweil (ots) - Ein unbekannter Täter hat in den frühen Morgenstunden des Sonntags, in der Zeit zwischen Mitternacht und 00.30 Uhr, ein vor der Hochmaiengasse Nummer 8 abgestelltes Auto mutwillig mit Fußtritten beschädigt. Zudem schlug der Unbekannte an einem Hut- und Accessoire-Laden zu Beginne der Hochmaiengasse eine Scheibe ein. Hinweise zu diesem Vandalismus oder zu dem derzeit noch unbekannten Täter nimmt die Polizei Rottweil (0741 477-0) entgegen.

