POL-TUT: (Bräunlingen - Waldhausen, K 5740) Unfall unter Alkoholeinfluss fordert drei teils schwer verletzte Insassen eines VW Golfs

Bräunlingen - Waldhausen, K 5740 (ots) - Drei teils schwer verletzte Insassen eines VW Golfs hat ein Unfall am frühen Sonntagmorgen, kurz vor 03.00 Uhr, auf der Kreisstraße 5740 bei Bräunlingen wegen des Alkoholeinflusses eines 29-jährigen Fahrzeuglenkers gefordert. Der junge Mann war zusammen mit zwei Mitfahrern im Alter von 19 und 31 Jahren von Bräunlingen in Richtung Waldhausen auf der K 5740 unterwegs. Infolge einer erheblichen Alkoholisierung des 29-jährigen Fahrers und einer an die Straßenverhältnisse nicht angepassten Geschwindigkeit kam der Golf kurz nach Bräunlingen nach rechts von der Straße ab und prallte in einem angrenzenden Wassergraben zunächst gegen eine Überbauung. Danach schleuderte der Wagen zurück auf die Straße, überschlug sich mehrfach und stürzte etwa 10 Meter eine Böschung hinunter. Bei dem Unfall wurde der nicht angegurtete Fahrer aus dem Auto geschleudert und schwer verletzt. Der 31-jährige Beifahrer und Bruder des Fahrzeuglenkers wurde im Fahrzeug eingeklemmt und ebenfalls schwer verletzt. Der 19-jährige Mitfahrer im Fond des Golfs zog sich nur leichte Verletzungen zu. Die am Unfallort eintreffende Feuerwehr Bräunlingen konnte den eingeklemmten Beifahrer befreien. Nach einer Erstbehandlung durch die mit einem Notarzt eintreffenden Rettungskräfte wurden die drei verletzten Personen in umliegende Kliniken gebracht. Ein Abschleppdienst kümmerte sich um die Bergung des vorläufig sichergestellten und mit mehreren tausend Euro total beschädigten Autos.

