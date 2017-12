POL-TUT: (Ewattingen - Mundelfingen, L 171) Mit einem Sattelzug von der Straße abgekommen und eine 75 Meter lange Furche in einem Acker gezogen

Ewattingen - Mundelfingen, L 171 (ots) - Wegen dichten Nebels ist ein Fahrer eines Sattelzuggespanns am Samstag, gegen 13.30 Uhr, zwischen Ewattingen und Mundelfingen, kurz vor Mundelfingen von der Landesstraße 171 abgekommen und hat in einem angrenzenden Feld eine etwa 75 Meter lange Furche gezogen. Glücklicherweise ist dem Lkw-Fahrer nichts passiert. An der Sattelzugmaschine entstand Sachschaden in Höhe von über 5000 Euro. Eine Spezialfirma musste den schweren Sattelzug aus der misslichen Lage befreien.

