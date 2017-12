POL-TUT: (Tuningen - Bad Dürrheim, BAB 81) Auf der Autobahn mit VW Caddy überschlagen und vollkommen unverletzt geblieben

Tuningen - Bad Dürrheim, BAB 81 (ots) - Ein frühes Weihnachtsgeschenk hat ein 20-jähriger Fahrer eines VW Caddys am Sonntagmorgen bekommen, als sich bei einem Unfall kurz nach der Anschlussstelle Tuningen in Richtung Autobahndreieck Bad Dürrheim sein Fahrzeug auf der Bundesautobahn A81 überschlagen hat. Der junge Mann blieb vollkommen unverletzt. Kurz vor 06.00 Uhr war der 18-Jährige auf seiner Fahrt in Richtung Singen einen Moment unachtsam. Der als Kleinlaster zugelassene VW Caddy geriet rund eineinhalb Kilometer nach der Anschlussstelle Tuningen auf den Grünstreifen und anschließend ins Schleudern. In der Folge überschlug sich der Wagen und blieb im Bereich des Standstreifens auf der Fahrzeugseite liegen. Wie durch ein Wunder hatte sich der junge Fahrer keinerlei Verletzungen zugezogen. An dem Caddy entstand Sachschaden in Höhe von rund 8.000 Euro. Ein Abschleppdienst kümmerte sich um die Bergung und den Abtransport des nicht mehr fahrbereiten Wagens.

Rückfragen bitte an:



Dieter Popp

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-115

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell