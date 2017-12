POL-TUT: (Hüfingen) Renault Clio angefahren und sich dann "aus dem Staub gemacht"

Hüfingen (ots) - Ein unbekannter Fahrzeuglenker hat im Zeitraum von Samstagabend, 18.30 Uhr, bis Sonntagvormittag, 10.00 Uhr, einen Renault Clio angefahren, der in der Weitengasse vor einem Supermarkt abgestellt war. Ohne sich um den angerichteten Schaden an dem Clio in Höhe von rund 2000 Euro zu kümmern, machte sich der unbekannte Fahrzeuglenker "aus dem Staub". Hinweise zu dem Unfallflüchtigen werden an das Polizeirevier Donaueschingen (0771 83783-0) erbeten.

