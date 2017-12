POL-TUT: (Schönwald im Schwarzwald) Mutwillig Auto zerkratzt und Reifen zerstochen

Schönwald im Schwarzwald (ots) - Rund 2000 Euro Sachschaden hat ein unbekannter Täter mutwillig an einem Audi Q5 angerichtet, indem er drei Reifen des auf einem Parkplatz vor einem Gebäude mit Ferienwohnungen in der Ludwig-Uhland-Straße abgestellten Wagens zerstochen und den linken hinteren Kotflügel mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt hat. Die Polizei St. Georgen hat entsprechende Ermittlungen eingeleitete und bittet um sachdienliche Hinweise an den Polizeiposten Triberg (07722 1014).

